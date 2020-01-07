وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ليست لديها أي خطط للانسحاب من العراق

2020/01/07 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الدفاع الامريكي، مارك اسبر، الثلاثاء، ان واشنطن ليس لديها نية للانسحاب من العراق.

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