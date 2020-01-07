طيران امريكي يحلق وسط بغداد

2020/01/07 | 00:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، الاثنين، بتحليق الطيران الامريكي فوق المنطقة الخضراء وعدد من مناطق بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "الطيران الامريكي حلق منذ ساعات فوق السفارة الامريكية وبعض مناطق بغداد".

وأوضح المصدر، أن "التحليق مستمر دون ذكر المزيد من التفاصيل".

وانتشرت رسالة لقوات المشاة البحرية الامريكية "المارينز"، ابلغت فيها قيادة العمليات المشتركة بانها ستقوم بانسحاب آمن وكفوء من العراق خلال الايام والاسابيع القادمة، فيما اشارت الى انها ستكثف من التحليق في الليل ببغداد لهذا الغرض.





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