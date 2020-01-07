2020/01/07 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب تحية طيبة وبعد،أكتب لك هذه الرسالة تعليقاً على بثك عبر اليوتيوب بعنوان "ندعوكم للاسلام"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - ندعوكم للإسلام: رد متابع سوداني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - ندعوكم للإسلام: رد متابع سوداني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سامي الذيب - ندعوكم للإسلام: رد متابع سوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).