سامي الذيب - ندعوكم للإسلام: رد متابع سوداني

2020/01/07 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب تحية طيبة وبعد،أكتب لك هذه الرسالة تعليقاً على بثك عبر اليوتيوب بعنوان "ندعوكم للاسلام"

الذى كان له أثراً إيجابياً كثيراً فى نفسى.أولاً أعرفك بنفسى بأنى مسلم سودانى الجنسية وكغيرى من المسلمين فقد تربينا على تعاليم ديننا التى ترفض رفضاً باتاً النظر الى الاديان والمعتقد......

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