رويترز: إسبر يقول إن واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق

2020/01/07 | 00:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر الاثنين عزم الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق....

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