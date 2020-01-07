2020/01/07 | 00:43 - المصدر: الغد برس

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مسؤول امريكي: البنتاغون يبدأ بإرسال 6 طائرات بي 52 لقاعدة دييغو غ

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مسؤول امريكي: البنتاغون يبدأ بإرسال 6 طائرات بي 52 لقاعدة دييغو غارسيا

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