الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬يبلغ‭ ‬العراق‭ ‬باتخاذه‭ ‬إجراءات‭ ‬المغادرة‭ ‬واعادة‭ ‬التمركز‭ ‬خلال‭ ‬أسابيع‭ ‬

2020/01/07 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬بتذكيره‭ ‬بالعدد‭ ‬290‭ ‬والعالم‭ ‬يطالب‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬بعدم‭ ‬التصعيد‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬رسمية‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬العراقية‭ ‬وحصلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها،‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬تقوم‭ ‬بـ”اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬معينة‭ ‬لضمان‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ […]

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