2020/01/07 | 00:44 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روحاني يرد على ترامب بتذكيره بالعدد 290 والعالم يطالب واشنطن وطهران بعدم التصعيد بغداد – عبدالحسين غزال واشنطن – مرسي ابو طوق أعلن الجيش الأميركي مساء الاثنين في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، أن قواته تقوم بـ”اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأميركي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات المغادرة واعادة التمركز خلال أسابيع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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