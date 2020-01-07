الامارات‭ ‬تعتمد‭ ‬تأشيرة‭ ‬سياحية‭ ‬لخمس‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬متعدد

2020/01/07 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭ – ‬الزمان‭ ‬ خطت‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬خطوة‭ ‬الى‭ ‬امام‭ ‬لتنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬باعتمادها‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬نظام‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬الصالحة‭ ‬لخمس‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬متعدد،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬جذب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭.‬ واتخذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاماراتي‭ ‬وحاكم‭ ‬دبي‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ […]

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