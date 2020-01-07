2020/01/07 | 00:44 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دبي – الزمان خطت دولة الامارات العربية المتحدة خطوة الى امام لتنشيط السياحة باعتمادها امس الاثنين نظام التأشيرة السياحية الصالحة لخمس سنوات مع دخول متعدد، وذلك بهدف جذب مزيد من السياح. واتخذ القرار في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الاماراتي وحاكم دبي الذي أعلن ذلك في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات تعتمد تأشيرة سياحية لخمس سنوات مع دخول متعدد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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