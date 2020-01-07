قوات‭ ‬حفتر‭ ‬تعلن‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬سرت‭ ‬ومصر‭ ‬تدمر‭ ‬زورقاً‭ ‬يحمل‭ ‬مقاتلين

2020/01/07 | 00:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السراج‭ ‬وتشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬لبحث‭ ‬الأزمة‭ ‬الليبية بنغازي‭ – ‬الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬ القاهرة‭ ‬ـ‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ اعلنت‭ ‬قوات‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر،‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا،الاثنين‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬سرت‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬موالية‭ ‬لحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭.‬ وقال‭ ‬اللواء‭ ‬أحمد‭ ‬المسماري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬حفتر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ […]

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