2020/01/07 | 00:44 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السراج وتشاوش أوغلو في الجزائر لبحث الأزمة الليبية بنغازي – الجزائر – الزمان القاهرة ـ مصطفى عمارة اعلنت قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا،الاثنين سيطرتها على مدينة سرت في وسط البلاد بعدما كانت تسيطر عليها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني. وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات حفتر تعلن سيطرتها على سرت ومصر تدمر زورقاً يحمل مقاتلين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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