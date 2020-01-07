الفنانة اسماء صفاء تشكر العراقي لتكفله بمصاريف علاجها بعد اصابتها بالتظاهرات

2020/01/07 | 00:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تكفل الفنانو العراقي حاتم العراقي بمصاريف العملية التي اجريت للفنانة اسماء صفاء بعد تعرضها للاصابة في ساحة التحرير اثناء تظاهرات اكتوبر ،تشرين الاول .

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