بالفيـــديو ..معتصمو ذي قار يصدرون بيانا عاجلا بشأن اعتصام الطلبة

2020/01/07 | 00:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اصدر معتصمو ذي قار بيانا بشان اعتصام الطلبة ،اذاعوه من "صوت الحبوبي" المحطة التي انشاها المتظاهرين وسط مدينة الناصرية حيث معقل الاحتجاجات منذ 98 يوم .جاء فيه التالي:(اضغط على الفيديو )

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