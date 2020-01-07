المتحدثة باسم البنتاغون: ليس هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة الخاصة بوجود قواتها في العراق

2020/01/07 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ متابعة

أكد رئيس هيأة الاركان الامريكي، الجنرال مارك ميلي، الاثنين، أن وثيقة التحالف الدولي المتداولة، هي مسودة غير موقعة هدفها التنسيق.

وقال ميلي في تصريح صحفي، إن "ما نشر هو مسودة غير موقعة هدفها التنسيق وما كان ينبغي ان تنش

بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الدفاع الامريكي، مارك اسبر، الثلاثاء، ان واشنطن ليس لديها نية للانسحاب من العراق.

وقال اسبر في تصريح صحفي، إن "فريقه يحاول معرفة المزيد عن المذكرة التي اعلن عنها حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق&q

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