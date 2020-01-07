الناتو يعلن تعليق كافة “مهامه” في العراق

2020/01/07 | 01:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن ​حلف #شمال_الأطلسي​ “​الناتو​”، اليوم الإثنين، عن «تعليق كافة مهام التدريب للحلف في #العراق».وجاء إعلان حلف #الناتو، خلال مؤتمر صحفي لأمينه العام #ينس_ستولتنبرغ، حيث قال: إن […]

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