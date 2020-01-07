الداخلية تفاتح المالية لإعادة 38 ألفـــاً من المفسوخة عقودهم

2020/01/07 | 01:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، التحاق أكثر من 42 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم، بعد صدور الأوامر الإدارية بمباشرتهم في أماكن عملهم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، لـ"واع": إن" الوزارة صنفت الفئات المشمولة بالعودة إلى فئات (أ) – المفسوخة عقودهم العام 2014، وهؤلاء عددهم 42 ألفاً وجميعهم صدرت أوامرهم الإدارية وباشروا بأماكن عملهم"، مشيراً الى أن "الفئة (ب)- هم المفسوخة عقودهم في أحداث العام 2008، الذين كان عددهم أكثر من 5600 منتسب".

وأضاف أن "الفئة (ج) هم المتبقون وعددهم 32 ألفاً، وتمت مفاتحة وزارة المالية لاستحصال الدرجات الخاصة بهم وسيتم فتح المباشرة بالتحاقهم بعد التصويت على موازنة عام 2020".

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