2020/01/07 | 01:13 - المصدر: اليوم السابع
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة الكندية: هدفنا عراق موحد مستقر) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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