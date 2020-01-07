2020/01/07 | 01:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم شركة شيفرون إن الشركة قررت إجلاء موظفيها الأجانب من شمال العراق وسط تصاعد التوتر....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيفرون تجلي موظفيها الأجانب من شمال العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيفرون تجلي موظفيها الأجانب من شمال العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).