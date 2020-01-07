جنرال أمريكي كبير: صياغة الرسالة بشأن العراق سيئة وهي مسودة غير موقعة

2020/01/07 | 01:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن جنرال أمريكي وصفته بالـ"كبير" اليوم الثلاثاء، أن صياغة الرسالة بشأن العراق سيئة وهي مسودة غير موقعة تهدف لتسليط الضوء على زيادة مستوى تحركات القوات.

وقال رئيس الأركان الجنرال مارك ميلي: "بعد النظر في الرسالة..



اتضح لي أنها كانت خاطئة"، مضيفا أنها مسودة سيئة الصياغة ولم يتم التوقيع عليها.

من جهتها أكدت المتحدثة باسم "البنتاغون" أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بوجود قواتها في العراق.

وقالت: "مستمرون في التشاور مع الحكومة العراقية في ما يتعلق بمهمة هزيمة تنظيم "داعش" والجهود المبذولة لدعم قوات الأمن العراقية".

وشددت على أن واشنطن ما زالت ملتزمة بمهامها في صلب التحالف الدولي لهزيمة "داعش" وضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي.

وفي وقت سابق، نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أي نية للولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق، مشيرا إلى أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الرسالة المبعوثة باسم الجنرال سيلي حقيقية.

وأوضح أنه لم تصدر أي قرارات للقوات الأمريكية بمغادرة العراق.

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