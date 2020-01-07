وزير الدفاع الأمريكي ينفي أن تكون بلاده

2020/01/07 | 01:16 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الإثنين أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق، وذلك بعدما أبلغ جنرال أمريكي الحكومة العراقية في رسالة رسمية بأن قواته تستعد للخروج "احتراما لسيادة" العراق.



وأكد إسبر أن "تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي".

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