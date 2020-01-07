2020/01/07 | 01:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي نيوز: بريطانيا تخفض العاملين في سفارتيها بالعراق وإيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 01:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكاي نيوز: بريطانيا تخفض العاملين في سفارتيها بالعراق وإيران) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكاي نيوز: بريطانيا تخفض العاملين في سفارتيها بالعراق وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).