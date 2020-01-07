تضارب الأنباء حول قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق

2020/01/07 | 01:33 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبلغ قائد قوة المهمات الأمريكية في العراق في رسالة رسمية قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قواته تقوم بـ"اتخاذ إجراءات معينة لضمان خروجها من العراق".



وفي وقت لاحق نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن تكون واشنطن قد قررت إخراج قواتها من العراق.



وأكد إسبر أن "تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي".



وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي إن الرسالة الرسمية الأمريكية "مسودّة" و"ما كان يجب أن تُرسل" في هذا التوقيت.

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