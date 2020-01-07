المندوب العراقي بالأمم المتحدة يرسل رسالتين إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي

2020/01/07 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

ارسل المندوب العراقي بالأمم المتحدة محمد بحر العلوم، الثلاثاء، رسالتين إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن دعا فيهما لإدانة القصف الأمريكي.

وطالب بحر العلوم في الرسالتين، "بإدانة عمليات القصف والاغتيال التي نفذتها واشنطن في العراق".

ووصف، "عمليات القصف والاغتيال التي نفذتها واشنطن بأنها إعدام خارج القانون".

واضاف مندوب العراق ان "أي تحركات عسكرية في العراق دون موافقة الحكومة تعتبر عملا استفزازيا".

بغداد اليوم - متابعة

قالت المتحدثة باسم البنتاغون اليسا فرح، الثلاثاء، انه ليس هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة الخاصة بوجود قواتها في العراق.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون في تصريح صحفي، "نواصل التشاور مع حكومة العراق بشأن ه

بغداد اليوم ـ متابعة

أكد رئيس هيأة الاركان الامريكي، الجنرال مارك ميلي، الاثنين، أن وثيقة التحالف الدولي المتداولة، هي مسودة غير موقعة هدفها التنسيق.

وقال ميلي في تصريح صحفي، إن "ما نشر هو مسودة غير موقعة هدفها التنسيق وما كان ينبغي ان تنش

بغداد اليوم

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