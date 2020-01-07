2020/01/07 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_قبيلات طلب معلِّمٌ، في إحدى القرى، مِنْ أحد تلاميذه، أنْ يذكر له أسماء عددٍ من العظماء؛ فما كان من التلميذ إلا أنْ ذكر أسماء بعض الرجال المميَّزين في قريته.فوجئ المعلِّم بإجابة تلميذه ورآها دليلاً على ضيق أفقه وبلاهة تفكيره، وراح يقرِّعه ويسخر مِنْه أمام زملائه، ثمَّ حوَّل الأمر برمَّته إلى نكتةٍ يرويها لزملائه المعلِّمين الآخرين في المدرسة ولأصدقائه ومعارفه.وكذلك فعل التلاميذ الآخرون مِنْ زملاء التلمي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود قبيلات - الإنسان بذاته والإنسان لذاته) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود قبيلات - الإنسان بذاته والإنسان لذاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).