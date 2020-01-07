2020/01/07 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح الدكتور مظهر محمد صالح كتب لملتقى النبأ للحوارالعراق بين مشهدين :وجهة نظر في الاقتصاد السياسيالدكتور مظهر محمد صالحا-السيناريو الواقعيما ينشر وبشكل مكثف عن حالة الاقتصاد من سيناريو فرض العقوبات الاقتصادية الامريكية المحتملة على بلادنا يأتي في جوهره لاحداث شيء من الهلع و موجة من الحرب النفسية ضمن تناقض مخرجات اطراف الصراع الدولية ومخرجاتها على الساحة العراقية .فالاشاعة ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مظهر محمد صالح - العراق بين مشهدين :وجهة نظر في الاقتصاد السياسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مظهر محمد صالح - العراق بين مشهدين :وجهة نظر في الاقتصاد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).