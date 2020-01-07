واشنطن: الرسالة المتعلّقة بقرار الانسحاب من العراق “مسودة” أرسلت “عن طريق الخطأ”

2020/01/07 | 01:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬بتذكيره‭ ‬بالعدد‭ ‬290‭ ‬والعالم‭ ‬يطالب‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬بعدم‭ ‬التصعيد‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الإثنين إنّ الرسالة الرسمية الأميركية التي أبلغت العراق بأنّ الجنود الأميركيين سيبدأون بالانسحاب هي “مسودّة” و”ما كان يجب أن تُرسل” في […]

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