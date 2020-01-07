بريطانيا تخفض العاملين في سفارتيها بإيران والعراق

2020/01/07 | 01:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، عن تقليص عدد موظفيها في سفارتيها في إيران والعراق إلى الحد الأدنى، وسط مخاوف أمنية بعد استشهاد اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ...

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