2020/01/07 | 01:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة مندوب العراق إلى مجلس الأمن: الغارة الأميركية بمحيط مطار بغداد خرق لسيادة بلادنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 01:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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