رسالة مسربة تربك واشنطن.. وأرتال عسكرية أمريكية تدخل بغداد!

2020/01/07 | 03:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمنذ أيام تشهد العاصمة بغداد تحليقًا مكثفًا للمروحيات الأمريكية، في ظل أجواء من التوتر والترقب، مع تسارع وتيرة الأحداث والتهديدات المتبادلة بعد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وقرار إخراج القوات الأجنبية.

أثارت رسالة مسربة من التحالف الدولي الكثير من الجدل والتضارب بعد أن أعلنت بدء إجراءات الانسحاب العسكري من العراق

في آخر التطورات، تسربت إلى وسائل الإعلام رسالة من قيادة التحالف الدولي في العراق، تكشف عن آلية تمهد للانسحاب "احترامًا لسيادة العراق واستجابة لقرار البرلمان"، موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة.

اقرأ/ي أيضًا: تحذير من الحرب المحتملة..



كيف سيؤثر تعليق أنشطة حلف الأطلسي على العراق؟

وحددت الرسالة، التي صدرت باسم الجنرال الأمريكي وليام سيلي الثالث، وأكدت مصادر عسكرية عراقية وأمريكية صحتها، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، حددت إجراءات إعادة تمركز قوات التحالف لـ "ضمان الخروج من العراق بشكل أمن وكفوء".

قال الجنرال الأمريكي، إن "تنفيذ المهمة يتطلب من قوات التحالف اتخاذ إجراءات معينة، وعليه ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية داخل وحول المنطقة الخضراء في بغداد"، مبينًا أن "جزءًا من تلك الطائرات ستكون للمرافقة والحماية فقط".

كما تعهد، بأن "تقوم قوات التحالف باتخاذ كافة الإجراءات لتقليل وتخفيف الإزعاج للعامة، ولذلك سيتم تنفيذ هذه المهمات خلال ساعات الليل، وهو ما يساعد على زيادة الحيطة"، كما بين ضرورة أن "لا يفهم الانسحاب على أنه تحرك لجلب المزيد من القوات إلى العراق".

قال وزير الدفاع الأمريكي إن واشنطن لا تفكر بالانسحاب ووصف رسالة التحالف الدولي بـ "غير الدقيقة"

الرسالة المسربة أثارت حالة من الإرباك والتضارب في البنتاغون، عبرت عنه تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قال وزير الدفاع مارك إسبر إن "الرسالة غير دقيقة، ولا أعرف من أين أتت"، مضيفًا أن "الرسالة قد تتعلق بإعادة الانتشار".

وأكد إسبر، أن "واشنطن لا تفكر في الانسحاب من العراق"، موضحًا أن "فريقه يحاول أن يعرف أكثر حول مذكرة الانسحاب".

فيما قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مايك ميلي، وفق شبكة "سي أن أن"، إن "الرسالة التي نشرت عن الانسحاب من العراق هي مسودة وكانت خاطئة و لا ينبغي إرسالها"، مشددًا أن "أي جندي أمريكي لن ينسحب من العراق".

في الأثناء، قال ضابط في الجيش لـ "الترا عراق"، إن "رتلًا من القوات الأمريكية دخل إلى قاعدة التاجي، شمالي بغداد"، مبينًا أن "طائرة شحن جوي تحمل معدات عسكرية هبطت في القاعدة بالتزامن".

قال الهاشمي إن قوافل عسكرية أمريكية دخلت إلى قاعدة التاجي شمالي بغداد في ظل الانشغال برسالة التحالف

من جانبه، أكد المختص في المجال الأمني هشام الهاشمي، تلك المعلومات عبر تدوينة في تويتر، قال فيها، إن "قوافل أمريكية دخلت إلى معسكر التاجي، شمالي بغداد، وهبطت طائرات شحن بمعدات إضافية"، مضيفًا أن ذلك جرى "بينما الجميع منشغل بنقاش رسالة القوات الأمريكية إلى القيادة المشتركة العراقية، (مسودة) الانسحاب (الصحيحة) و(غير الدقيقة) و (غير المأذون بها للنشر) كما يزعم وزير الدفاع الأمريكي".

اقرأ/ي أيضًا:

صواريخ قبل "ساعة الصفر"..



تحذير من الكتائب والنجباء وترامب يحدد 52 هدفًا!

بعد صور ومعلومات عن مقتل زعماء فصائل..



تضارب حول قصف التاجي والتحالف يعلق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة مسربة تربك واشنطن.. وأرتال عسكرية أمريكية تدخل بغداد!) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة مسربة تربك واشنطن.. وأرتال عسكرية أمريكية تدخل بغداد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).