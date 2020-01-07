مفاجأة في قضية اقتحام مسلح لمنزل نانسي

2020/01/07 | 03:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت التحقيقات في حادث اقتحام لص ملثم لمنزل الفنانة نانسي عجرم، عن مفاجأة بشأن السلاح الذي استخدمه اللص. وكان مسدس اللص بلاستيكي، وعدد الرصاصات التي أطلقها زوج نانسي، فادي الهاشم، هي 16 رصاصة.وأعربت نانسي عجرم عن غضبها من توقيف زوجها، قائلة: “فادي الهاشم أنبل انسان بما فعله لحماية بيته وعائلته ويجب الإفراج […]

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