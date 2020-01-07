كيفية التخلص من رائحة الثوم والبصل الكريهة من الفم

2020/01/07 | 03:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يضيف البصل النكهة إلى الوجبات ويعتبر المكون الأساسي لمعظم الوصفات، ولكن لسوء الحظ، الاستمتاع بتناول الأطباق الغنية بالبصل يعني التعامل مع رائحة البصل والثوم الصادرة من الفم، خاصة إذا كان نيئاً.وللأسف أيضاً، لا يحدث هذا مع البصل فقط، فهناك كثير من الخضراوات كالثوم والكرّات، والتي تسبب رائحة الفم الكريهة بعد تناولها.والسؤال […]

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