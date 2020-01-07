تركي آل شيخ يعترض على استضافة “فنانة عراقية” في السعودية

2020/01/07 | 03:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ اعتراضه، على استضافة الفنانة العراقية أصيل هميم في إحدى الإذاعات بالمملكة، ونشر الإذاعة المضيفة المقابلة معها على “تويتر”.وكتب آل الشيخ تعليقا على التغريدة التي نشرتها إذاعة “ألف ألف” السعودية عبر “تويتر”: “وش التخبط هذا؟! كيف يتم الاستضافة ومن المسؤول؟”.وش التخبط هذا […]

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