القائد الجديد لفيلق القدس: سنقاتل لإخراج أميركا من المنطقة

2020/01/07 | 05:56 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين، بأن قائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري إسماعيل قاآني، تعهد بـ»القتال» حتى يتم إخراج الولايات المتحدة نهائيا من المنطقة.ونقلت الإذاعة الرسمية عن قاآني قوله قبيل جنازة الجنرال الشهيد قاسم سليماني في طهران: «نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بنفس القوة، والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة»، وفق ما ذكرت «رويترز».وتأتي تصريحات قاآني بعد أيام على استشهاد قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في العراق، بضربة جوية أميركية.وتوعّدت طهران الولايات المتحدة بـ»ردّ قاس» في «الزمان والمكان المناسبين» على اغتيال سليماني، بينما كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة «إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل».وردّ الجيش الإيراني على التهديد الأخير الذي أطلقه ترامب قائلا، إن الولايات المتحدة لا تملك «الشجاعة» للقيام بذلك.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي قوله إن الأميركيين «يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم الشنيع وغير المبرر».

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