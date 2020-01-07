محافظ البصرة يعطل الدوام الرسمي لاستقبال جثمان الشهيد المهندس وتشييعه في المحافطة

2020/01/07 | 05:56 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيأعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد العيداني، أمس الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء باستثناء الدوائر الحكومية الامنية والصحية والخدمية منها استعداداً لتشييع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي الخاص خلال حضوره الى مجلس العزاء المركزي المقام في شارع الكورنيش وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس من المؤمل ان يصل صباح يوم الثلاثاء الى مطار البصرة الدولي وستكون هناك مراسيم خاصة بالتشييع»، داعياً الجميع بعدم التقصير بالحضور لتشييع المهندس. وبين محافظ البصرة ان «شهادة المهندس هي خسارة للشعب العراقي حيث قضى الشهيد حياته في مقارعة النظام البائد ومحاربة عناصر تنظيم داعش الاٍرهابية دفاعاً عن العراق مع اخوته الابطال من القوات الامنية والحشد الشعبي».وأعلن الحشد الشعبي في البصرة عن إقامة مراسيم تشييع رسمية الثلاثاء في الساعة التاسعة صباحاً للشهيد القائد أبا مهدي المهندس بعد انتهاء التشييع في الجمهورية الاسلامية الإيرانية واكمال فحص DNA.وقال الحشد الشعبي في بيان «سوف يكون الانطلاق من ساحة الطيران باتجاه شارع الوفود، فلذلك ندعو جميع البصريين للمشاركة في توديع المجاهد وقائد النصر على داعش».وقامت طائرات مسيرة امريكية، فجر الجمعة الماضية، بقصف موكب مكون من عجلتين، في مطار بغداد الدولي، كان يحمل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القس الايراني قاسم سليماني، ما أسفر عن استشهادهما مع عد من قيادات الحشد الشعبي.

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