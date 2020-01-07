2020/01/07 | 06:23 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الارتباك يسود إدارة ترامب.. القوات الأمريكية بين البقاء فى العراق ومغادرته.. رسالة من قائد قوة مهمات واشنطن ببغداد يؤكد ترك قواته الأراضى العراقية.. و... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 06:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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