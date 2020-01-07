الاكتئاب يدفع بمتحوّلة جنسيا إلى الانتحار

2020/01/07 | 06:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت السلطات الهندية عن أن أحد سكان إندور، كان قد خضع لعملية تحوّل جنسي من رجل الى امرأة، قد انتحر بسبب الاكتئاب.ولفتت المعلومات الى أنّ بالاك (26 عاماً)، التي أصبحت امرأة بعد عملية التحويل والمتزوّجة من رجل قبل 8 سنوات، قد انتحرت شنقاً ليل السبت.وأوضح متحدث بإسم الشرطة أنهم لم يعثروا […]

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