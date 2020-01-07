الكونغرس يصوت للحد من سلوك ترامب العسكري بإيران

2020/01/07 | 06:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ يصوت الكونغرس الأميركي خلال الأيام المقبلة على قرار يهدف إلى الحد من سلطات الرئيس دونالد ترامب العسكرية بشأن إيران، بعدما أمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة إلى زملائها خطة لطرح القرار والتصويت عليه بهدف “الحد من سلوك الرئيس العسكري المتعلق بإيران”.وأوضحت أن الخطوة “تعيد تأكيد […]

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