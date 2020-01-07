مايا دياب تفكر بالهجرة بعد حادثة نانسي عجرم

2020/01/07 | 06:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب أن حادثة السرقة التي تعرضت لها زميلتها الفنانة نانسي عجرم أعادتها بالذاكرة إلى عام 2005، عندما تعرضت لحادثة مأساوية.وغردت مايا قائلة: “خبريات السنة الجديدة قاسية ومُحزنة للغاية وأنا متأثرة جداً بما حصل مع نانسي عجرم وفادي وتذكّرت حادثة مأساوية تعرّضت لها شخصياً سنة ٢٠٠٥ وهيدا كلّو بسبب […]

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