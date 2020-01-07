أربعة أشياء لا تلمسها في المستشفيات

2020/01/07 | 06:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عند الذهاب لزيارة مريض في المستشفى ينصح المقربين منك عدم أصطحاب أطفالك معك للمستشفي لأنها بيئة غنية بالجراثيم، والتي تزيد من فرص تعرضهم للمشاكل الصحية، ولكن هذه النصائح لا تنصب علي الأطفال فقط،ولكن علي الكبارأيضا.وهذا ما يقدمه التقريرالمنشورعبر موقع “thehealthy”، والذي يؤكد أن المستشفيات أماكن جرثومية أي غنية بهذا الأمر، ولذا يجب […]

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