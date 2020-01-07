خليجي يقدّم شهادة وفاة مزوّرة لإسقاط الدين عنه

2020/01/07 | 06:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفاد شرطي النيابة العامة، بصدور حكم في 2008 بحبس متهم “خمسيني” خليجي لمدة شهر وجلده 80 جلدة عن تهمة التهديد وشرب الخمر بناء على الشكوى المقدمة من زوجته.لتسارع الجهة التي كان يعمل لديها إلى إنهاء خدماته.وتتهم النيابة العامة المتهم ووالده وزوجته بارتكاب الجريمة الموصوفة بالاشتراك مع عمه الهارب.وفي التفاصيل، […]

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