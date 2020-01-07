5 خطوات لتجنب أضرار البرد

2020/01/07 | 06:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /فصل الشتاء يأتي حاملاً معه البرد والأمطارٍ والثلوج والصقيع والعواصف ودرجات حرارة منخفضة وأيضاً يسبّب العديد من المشاكل الصحيّة والأمراض للناس خصوصاً عند عدم اتخاذهم للاجرءات الوقائية والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم.وقد يحتاج الإنسان في هذا الجو إلى أن يتدفّأ بالشكل الصحيح مع الحرص على التعرض بشكل قليل للبرد لأنّ هذا سيفيد الأوعية […]

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