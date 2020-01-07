وثيقة تكذب مزاعم اميركية بخصوص الانسحاب من العراق

2020/01/07 | 07:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الاميركي وثيقة تكشف كذب ادعاءات المسؤولين الاميركيين بخصوص نفيهم اتخاذ قرار سحب القوات الاميركية من العراق....

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