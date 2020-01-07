2020/01/07 | 07:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعدادات بمنفذ الشلامجة شرق البصرة لاستقبال جثمان المهندس وتشييعه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 07:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات بمنفذ الشلامجة شرق البصرة لاستقبال جثمان المهندس وتشييعه) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات بمنفذ الشلامجة شرق البصرة لاستقبال جثمان المهندس وتشييعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).