بيان متظاهرون “ساحة التحرير – الرسالة الأخيرة”

2020/01/07 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت “المستقلة” بيان المتظاهرين في ساحة التحرير امس يوم الاثنين وجاء حرفيا كما يلي : (الرسالة الأخيرة) نحن المعتصمون في سوح الاحتجاج نكتب رسالتنا الأخيرة، بعد (98 يوماً) من بدء مظاهراتنا في (1 / 10 / 2019)، والتي كلفتنا أكثر من (600 شهيد) وأكثر من (21 الف جريح) منهم (5 آلاف معاق) واكثر […]

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