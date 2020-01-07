اوهام ترامب.. ظنون ارهابية تأخذ بيده الى مزبلة التاريخ

2020/01/07 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما حدث على طريق مطار بغداد في العراق، ليس حدثا عابراً، انه الزلزال الذي يهز المنطقة ومعه العالم، فالجريمة الامريكية ادخلت المنطقة في مسار جديد وحاسم،...

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