مندوب العراق بالأمم المتحدة: عمليات الاغتيال التي نفذتها واشنطن هي إعدام خارج القانون

2020/01/07 | 07:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة طالب المندوب العراقي بالامم المتحدة محمد حسين بحر العلوم بإدانة عمليات القصف والاغتيال التي نفذتها واشنطن في العراق، مؤكدا ان "هذه العمليات هي إعدام خارج القانون".وشدد بحر العلوم على حرص بلاده على الا تتعرض القوات الاجنبية في العراق لاي اعتداء، معتبرا ان "اي تحركات للقوات الاجنبية في العراق دون موافقة الحكومة يعتبر عملا استفزازيا".

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