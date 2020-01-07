رئيس الأركان الأميركي:مسودة الانسحاب من العراق غير موقعة

2020/01/07 | 07:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي أن الرسالة المتداولة حول الانسحاب من العراق مسودة غير موقعة هدفها التنسيق وما كان ينبغي أن تنشر، لافتاً إلى أنها تهدف لتسليط الضوء على زيادة مستوى تحركات القوات.وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أفادت بأن "الجيش الأميركي أعلن في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قواته تقوم باتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق"، مشيرة الى انه "في الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، اورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".بدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر أن الولايات المتحدة لا تخطط للإنسحاب من العراق، لافتاً إلى أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الرسالة المرسلة من الجنرال وليام سيلي حقيقية، ولكن لا يوجد هناك قرار للقوات الأميركية بمغادرة العراق.وأوضح اسبر أن "الكرة في ملعب إيران لخفض التصعيد ونحن منفتحون للجلوس معها للتفاوض".

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