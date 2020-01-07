عبدالمهدي يجري اتصالا هاتفيا في ظرف حساس بالبارزاني

2020/01/07 | 08:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم امس الاثنين، ان الاخير بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تطورات الاحداث والعمل الوطني المشترك....

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