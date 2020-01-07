2020/01/07 | 08:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اعاد متظاهرون في محافظة البصرة اعمار نصب "ذات الصواري" بعد اهمال مستمر دام اكثر من 16 عاما .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يحييون نصب "ذات الصواري" في البصرة ..(صور )) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يحييون نصب "ذات الصواري" في البصرة ..(صور )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).