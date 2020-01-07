2020/01/07 | 08:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده على اتصال بلبنان ودو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة اليابانية: أبلغنا لبنان بأن سفر غصن من اليابان يدعو للأسف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة اليابانية: أبلغنا لبنان بأن سفر غصن من اليابان يدعو للأسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).