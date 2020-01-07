2020/01/07 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أبلغ الجيش الأمريكي السلطات العراقية باتخاذه إجراءات للانسحاب من البلاد.وورد في بيان عن قيادة العمليات المشتركة بالعراق: “احتراماً لسيادة جمهورية العراق وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة“.وأضاف البيان: “من أجل تنفيذ هذه المهمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).