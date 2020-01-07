لجنة برلمانية تتحدث عن مورد جديد لإيرادات الدولة

2020/01/07 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تحدثت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية،الثلاثاء، عن مورد جديد يتمثل بتصدير الفائض من المحاصيل الزراعية لتكوين مورد جديد لايرادات الدولة .

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الخطط الزراعية والاروائية الناجحة خلال الفترة الماضية اسفرت عن انتاج كبير بمحاصيل زراعية كثيرة".

وأضاف، أن "زيادة كمية المياه وخطط الاستصلاح الناجحة ادت الى زيادة في كميات الاراضي المستزرعة من محاصيل زراعية مختلفة ادت الى انتاج وفير ينافس المستورد وسينهي الاعتماد عليه خلال الفترة القليلة المقبلة".

وتابع الشمري، أن "انهاء الاستيراد للكثير من محاصيل الخضر والفواكه سيوفر مورد مهم للفلاح وسيسهم بعملية التصدير والتي ستضفي مورد جديدا ومهما للموازنة العامة للدولة".

وشدد رئيس اللجنة، على "الجهات المعنية التعاون مع اللجنة والجهات الاخرى لعودة الانتاج الزراعي والحيواني لسابق عهده وعدم وضع المعرقلات في طريق تطويره".

يذكر ان وزارة الزراعة تعلن بين الحين و الاخر عن وفرة بالانتاج المحلي من محاصيل زراعية وايقاف استيراد المتوفر منها في الاسواق المحلية.

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