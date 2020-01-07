الرافدين يعلن صرف وجبة جديدة من السلف لأكثر من 308 متقاعد

2020/01/07 | 08:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (07 كانون الأول 2020)، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين و...





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